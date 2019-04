ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए बताया- जुड़वा-2 के बाद डेविड और वरुण धवन की जोड़ी फिर से साथ काम कर रही है। इस बार फिल्म है सुपरहिट कॉमेडी- कुली नंबर 1। फिल्म की शूटिंग अगस्त 2019 में शुरू होगी।

IT’S OFFICIAL... After 25 years, David Dhawan and Vashu Bhagnani reunite to adapt their timeless comedy #CoolieNo1... Stars Varun Dhawan and Sara Ali Khan... Shoot begins Aug 2019... #CoolieNo1 is David-Varun’s next collaboration, after the super successful #Judwaa2.