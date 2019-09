Dainik Bhaskar Sep 11, 2019, 02:52 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर की फिल्म 'द स्काई इज पिंक' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में एक डायलॉग है- एक बार आयशा ठीक हो जाए ना, फिर साथ में बैंक लूटेंगे। इस पर महाराष्ट्र पुलिस ने एक मीम बनाया है। जिसके कैप्शन में लिखा है- आईपीसी की धारा 393 के तहत जुर्माने के साथ सात साल की कैद।

Seven years imprisonment with fine under IPC Section 393 #ColoursOfLaw #TheSkyIsPink @priyankachopra @FarOutAkhtar pic.twitter.com/0lTGrY0uZS