मालदीव में हॉलिडे एन्जॉय कर रही टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड ने शेयर की बिकिनी फोटो, सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे भद्दे कमेंट्स, एक यूजर ने लिखा- 'भाई इसे कोई कपड़े दे दो एक्टिंग में तो इसका कुछ नहीं होने वाला'

एंटरटेनमेंट डेस्क. (Tiger Shroff) की गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी (Disha Patani) इन दिनों (Maldives) में है। वे यहां सेलिब्रेट करने आईं हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर बिकिनी पहने फोटो शेयर की है। फोटो में वे जेट स्की (jet ski) पर बैठी नजर आ रही हैं। उन्होंने फोटो पर कैप्शन लिखा है- 'Eat sleep swim repeat🌸 so how are you guys celebrating your new years🌊'। दिशा की फोटो 2 घंटे में 10 लाख से ज्यादा बार देखी गई। फोटो देख सोशल मीडिया यूजर्स उनका मजाक उड़ा रहे और भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- 'भाई इसे कोई कपड़े दे दो एक्टिंग में तो इसका कुछ नहीं होने वाला'। एक ने लिखा- 'ये हमेशा बिकिनी में ही क्यों रहती हैं'। अन्य यूजर्स भी कर रहे भद्दे कमेंट्स...



- एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- 'बस इसके पास यही है, हमेशा पहने रहती है'। एक ने लिखा- अश्लील है ये लड़की'।

- एक यूजर ने लिखा- 'इसके पास के लिए कपड़े नहीं है इसे कोई कपड़े गिफ्ट कर दो ये गरीब है'। एक ने लिखा- 'ये प्रोफेशनल से एक्ट्रेस नहीं बल्कि बिकिनी बेब है'।

Eat sleep swim repeat🌸 so how are you guys celebrating your new years🌊

