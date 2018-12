क्रिसमस पर टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड ने शेयर की बिकिनी फोटो, 16 लाख से ज्यादा बार देखी गई, लेकिन भड़के सोशल मीडिया यूजर्स उड़ा रहे मजाक , एक ने लिखा- क्या चाहती है ये लड़की

मुंबई. की गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस दिशा पाटनी ने एक फोटो शेयर कर फैन्स को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। इसमें वे व्हाइट बिकिनी और ब्लैक गॉगल पहने नजर आ रही हैं। दिशा ने फोटो के साथ लिखा है, "मेरी क्रिसमस सभी को।" फोटो सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो रही है कि 17 घंटे के अंदर इसे 16 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। 'क्या चाहती है ये लड़की', यूजर्स कर रहे ऐसे कमेंट्स...

View this post on Instagram

Merry Christmas to all🧚‍♀️🌸

A post shared by disha patani (paatni) (@dishapatani) on Dec 25, 2018 at 5:17am PST