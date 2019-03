टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी ने शेयर की कुत्ते के साथ फोटो, सोशल मीडिया यूजर्स लेने लगे मजे, एक ने लिखा- हे प्रभु...कुत्ता ही बना देते

मुंबई. की गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें वे अपने पालतू डॉग के साथ सोती दिख रही हैं। दिशा ने फोटो के साथ लिखा है, "सिर्फ प्यार।" इसके साथ दिशा ने Bella jasmine goku नाम के इंस्टाग्राम को टैग किया है, जिसे वे और टाइगर फॉलो करते हैं। फोटो की वजह से दिशा पाटनी को जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

Just love❤️ @bellajasminegoku

A post shared by disha patani (paatni) (@dishapatani) on Mar 5, 2019 at 1:44am PST