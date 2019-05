Dainik Bhaskar May 29, 2019, 03:49 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. बंगाली एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां टीएमसी की टिकट पर लोकसभा चुनाव जीतकर लोकसभा सांसद बन गई हैं। संसद में पहले दिन की कुछ तस्वीरें मिमी और नुसरत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। जिसके बाद वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं हैं। दरअसल मिमी और नुसरत को फैशनेबल अटायर और सनग्लासेस लगाए सांसद के फोटोज शेयर किए। इसके बद उन्हें सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनका मजाक बनाया तो कई लोग उन्हें नसीहतें देते दिखाई दिए।

मिमी चक्रवर्ती ने टीएमसी के टिकट पर जाधवपुर से चुनाव जीता है। वहीं नुसरत जहां ने बशीरहाट से जीत हासिल की है।

मिमी चक्रवर्ती ने सोमवार को अपनी तस्वीरें ट्वीट की थी। लिखा था, 'हम फिर एक साथ है, संसद का पहला दिन'



And its us again

1st day at Parliament @nusratchirps pic.twitter.com/ohBalZTJCV



स्टाइलिश लुक में संसद पहुंची मिमी और नुसरत को ट्रोलर्स ने अपने निशाने पर लिया। मिमी ने डेनिम के साथ सफेद शर्ट और सफेद स्नीकर्स पहने हुए थे। वहीं नुसरत पैंटसूट पहने हुए थी। दोनों ने सनग्लासेस लगाए हुए थे और अपने आईडी कार्ड दिखाती नजर आ रही थी।

अपनी उपस्थिति संसद में बनाए रखें, आपके कारण सदन की उपस्थिति 100% हो जाएगी



Keep the attendance cent percent so that the house attendance remains 100%😀

I think people are voted both of you for solving their problems, not for photoshoot in front of parliament.

You just think what happened if the heros of our freedom fighters are seen this....!

— monojit pal (@mono_MrBlack) May 27, 2019

As they do meaning less bengali movie ... same they will show their brainless beauty there .... utter rubbish

— Sumana Dey (@DeySumana) May 29, 2019

Hope future won't be about poses n makeups rather serious development to area concerned!!

— Nikhil Nikks (@NikhilNikks3) May 28, 2019

हमारे प्रधानमंत्री संसद भवन को नमन करके प्रवेश करते है।

और कुछ सांसद छुट्टी बनाने के मूड से जाते है ।@MamataOfficial की ऐसी केसी कृपा।

— महादेव VISHVESH VIJAYVARGIYA (@VishveshVVv) May 27, 2019



Good Luck beautiful ladies. Do well for the country and STAY CLEAR OF SHASHI THAROOR please. 😀😀

— Deepak Uppal (@DeepakU24521389) May 28, 2019

Are both going in fashion pared???

— bina adhvaryu 🇮🇳🇮🇳🇮🇳 (@binaadhvaryu) May 28, 2019