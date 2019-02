बॉलीवुड डेस्क. पाकिस्तान एक्टर फवाद खान पर एक और मुसीबत आ गई है। दरअसल बॉलीवुड में पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स के टोटल बैन के कारण पहले ही उनकी फजीहत हो रही है, वहीं अब उनके ही देश में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फवाद ने अपनी बेी को पोलियाे वैक्सीन दिलाने से इनकार कर दिया था, इसके बाद अधिकारियों ने यह कदम उठाया।

6 लोगों की शिकायत दर्ज : पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज के अनुसार फवाद खान ने अपनी बेटी को पोलियो का टीका लगवाने से इंकार कर दिया था। जिसके कारण प्रशासन ने उनके साथ 5 और लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखवाई है। इनमें से 4 लोगों की शिकायत फैजल टाउन में और 2 लोगों की शिकायत मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है।

वाइफ नहीं चाहती थीं वैक्सीन दिलाना : प्रधानमंत्री पोलिया टास्क फोर्स के प्रवक्ता बाबर बिन अता ने कहा - फवाद खान की वाइफ को लगता है कि यूके में उनकी बेटी का टीकाकरण होने से वह WPV1 स्ट्रेन से सुरक्षित हो जाएगी। जबकि वाइल्ड पोलियो वायरस से सुरक्षा केवल ओरल पोलियो वैक्सीन के साथ ही मिल सकती है।

बाबन ने बताया- वैक्सीनेशन को लेकर लाहौर डिप्टी कमिश्नर ने आरोप लगाया है कि फवाद के ड्राइवर और फैमिली ने एंटी पोलियो टीम के साथ दुर्व्यव्हार किया। फवाद हमारा गर्व हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि टीम को अनुमति दें कि वह उनकी बच्ची को वैक्सीन दे सके। लाहौर में पिछले हफ्ते ही एक पोलिया केस सामने आया है। हमें जरूरत है बच्चे सुरक्षित रहें।

As per DC Lahore, teams wanted to immunise Fawad's daughter since yesterday. 1st his driver misbehaved with teams followed by his family. Mr. Fawad is our pride, I request him to allow teams to vaccinate the child. Lahore has had a polio case last week, we must protect the child. https://t.co/0L30OfLbMd