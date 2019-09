Dainik Bhaskar Sep 25, 2019, 04:53 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. साउथ इंडियन फिल्मों के कॉमेडियन वेणु माधव का निधन हो गया। बीते दिनों वेणु माधव की तबीयत बिगड़ गई थी। जिसके बाद उन्हें 7 सितंबर को यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वेणु, किडनी और लीवर से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे थे।

लीवर ट्रांसप्लांट के बाद बिगड़ी हालत: डॉक्टर की सलाह पर ही उन्हें 22 सितम्बर को हॉस्पिटल से लीवर ट्रांसप्लांटेशन के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। हालात बिगड़ने के बाद सिकंदराबाद के एक हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर रखा गया। इसके बाद दोपहर 12.20 मिनट मर वेणु का निधन हो गया। वेणु के निधन की खबर वामसी काका ने ट्विटर पर शेयर की।

Actor Venu Madhav Passed away today at 12.20 pm. Both the family members and doctors confirmed it. May his Soul Rest in Peace. #RIPVenuMadhav pic.twitter.com/iPvG5ICLsx