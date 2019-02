बॉलीवुड डेस्क. टोटल धमाल क्रिटिक्स के खराब रिव्यूज के बाद शानदार प्रदर्शन कर रही है। कॉमेडी फ्रेंचाइजी ने तीन दिन में टोटल 62.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। इस बिजनेस के साथ यह सबसे बड़ी नॉन हॉलिडे रिलीज बन गई है। फिल्म के कलेक्शन की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी है। उन्होंने लिखा- ''नॉन-हॉलिडे फिल्म होने के बावजूद फिल्म ने 62.40 करोड़ रुपए कमा लिए हैं।अजय देवगन की सिंघम रिटर्न्स (2014) ने वीकेंड में 77.69 करोड़ और गोलमाल अगेन ने 87.60 करोड़ रुपए की कमाई की थी।''

Ajay Devgn has every reason to celebrate... #TotalDhamaal is his biggest *non-holiday* opener [opening weekend]... In the past, #SinghamReturns and #GolmaalAgain had amassed massive numbers, but both opened on big holidays... Data follows...