नॉन हॉलिडे रिलीज के बावजूद पहले दिन 'टोटल धमाल' ने किया कमाल, फर्स्ट डे कलेक्शन के मामले में तोड़ा कंगना रनोट स्टारर 'मणिकर्णिका' का रिकॉर्ड

. , , और अरशद वारसी स्टारर फिल्म 'टोटल धमाल' ने बॉक्सऑफिस पर जबर्दस्त ओपनिंग की है। फिल्म ने पहले दिन यानी शुक्रवार को 16.50 करोड़ रुपए की कमाई की। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म की कमाई के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है, "नॉन हॉलिडे रिलीज, फिर भी पहले दिन ही धमाल। आगे और बढ़ेगा कलेक्शन। मास सर्किट में रॉक कर रही है। मल्टीप्लेक्स ट्रेंड के गवाह है। दूसरे दिन बड़ा अमाउंट कलेक्ट करेगी और वीकेंड में बहुत बड़ा टोटल सामने आएगा। शुक्रवार को में 16.50 करोड़ कमाए।"

#TotalDhamaal - non-holiday release - creates dhamaal on Day 1... Biz multiplies as day progresses... Mass circuits rocking... Metros/plexes witness upward trend... Biz should grow on Day 2 and contribute to a big total over the weekend... Fri ₹ 16.50 cr. India biz.