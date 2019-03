Dainik Bhaskar Mar 04, 2019, 01:58 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कॉमेडियन और होस्ट ट्रेवर नोह भारत-पाकिस्तान के हालात पर जोक बनाना महंगा पड़ गया। कमेंट के बाद उन्हें बेहद बुरी प्रतिक्रियाओं से दो-चार होना पड़ा। ट्रेवर को जब अपनी गलती का अहसास हुआ तो उन्होंने अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगी। बाद में अपने जोक का मतलब समझाते हुए अपना बचाव भी किया।

स्वरा ने लगाई थी लताड़ : ट्रेवर के इस कमेंट के बाद स्वरा भास्कर ने ट्विटर पर मैसेज लिखते हुए लताड़ लगाई थी। स्वरा ने लिखा था- युद्ध कोई मजाक या मनोरंजन की बात नहीं है। भारत-पाक को लेकर आपका नजरिया स्टीरियोटाइप है।

Trevor, as an admirer of ur work pls let me say.. the problem was not the topic of ur joke but what u chose to say. It was lazy & patronising & reeking Of first world arrogance & colonial stereotypes.. Disappointing in a person as aware as u @Trevornoah @ComedyCentral https://t.co/9hCui11YeX — Swara Bhasker (@ReallySwara) March 3, 2019

यह भी बोले थे ट्रेवर : डेली शो के एक एपिसोड के दौरान ट्रेवर ने कहा था कि भारत-पाकिस्तान के बीच का युद्ध काफी मजेदार होगा। नोह ने यह भी कहा था- यह अब तक का सबसे लम्बा युद्ध होगा और किसी डांस नंबर की तरह होगा।

It's sad when someone who's had a violent past mocks war through a Bollywood stereotype. @Trevornoah 's mother was shot in the head by her husband(Trevor's stepfather).Imagine someone making fun of it with a Xhosa stereotype - the tribe his mum belongs topic.twitter.com/pUFrm3Iavv — Zainab Sikander (@zainabsikander) March 2, 2019

नोह ने दी सफाई : नोह ने ट्विटर पर लिखा- मेरे लिए ये चौंकाने वाली बात है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रहे विवाद पर बनाया गया मेरा जोक, असली विवाद से कहीं ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। कई बार ऐसा लगता है लोग किसी मुद्दे से ज्यादा उस पर कॉमेडियन द्वारा बनाए गए जोक्स से ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं।

दर्द कम करने करता हूं कॉमेडी : नोह ने इसके पहले ट्वीट में लिखा- अगर आप मेरा स्टैंड अप देखते रहे हैं तो आप जानते होंगे कि मैंने अपनी मां को सिर में गोली मारने के बात का भी मजाक बनाया था। एक कॉमेडियन के रूप में, मैं अपनी दुनिया में दर्द और परेशानी को कम करने के लिए कॉमेडी का इस्तेमाल करता हूं लेकिन मुझे दुख है कि इससे आपको और दूसरों को तकलीफ होती है। मैं ऐसा नहीं चाहता था।