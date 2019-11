शांडिल्य संजय तिवारी नाम के एक यूजर ने लिखा है- यही वे लोग हैं जो शोहरत और पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और सारे हथकंडे आजमाने के बाद जब फेल हो जाते हैं तो मीटू मूवमेंट जैसी चीजों के साथ वापस आते हैं। इन पर थूकने का मन कर रहा है।

They are the creatures who can do any thing for money and fame...!!

And after failure of all such stunts come back with #MeToo movement...!!

Feeling to spit on her...#vaanikapoor https://t.co/LGT1bvYOiU