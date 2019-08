Dainik Bhaskar Aug 14, 2019, 04:47 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अमिताभ बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन और टाइगर श्रॉफ ने एक देशभक्ति गीत शूट किया है। यह गीत इसी साल फरवरी में जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आत्मघाती आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को समर्पित है। बुधवार को गीत का पोस्टर रिलीज हुआ, जिसमें सभी एक्टर्स जवानों को सलाम करते दिखाई दे रहे हैं।

सीआरपीएफ की ओर से जारी हुआ पोस्टर

पोस्टर सीआरपीएफ इंडिया के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किया गया है। इसके साथ लिखा है, "हैप्पी प्रो इंडिया के पुलवामा के शहीदों के लिए बनाए गए श्रद्धांजलि गीत का आधिकारिक पोस्टर। पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए साथ आया बॉलीवुड। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, कार्तिक आर्यन, टाइगर श्रॉफ, रणबीर कपूर और ऐश्वर्या राय आपका शुक्रिया।"

Official Poster of the Tribute Song for #CRPF Martyrs of Pulwama #TuDeshMera by @HAPPYPRODINDIA

Bollywood comes together to pay homage to the Pulwama Martyrs of #CRPF

Thanks @SrBachchan @iamsrk @aamir_khan @TheAaryanKartik @iTIGERSHROFF #Ranbirkapoor #AishwaryaRai pic.twitter.com/OPLrNfz8Ia