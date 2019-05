बॉलीवुड डेस्क. तेलुगु और तमिल फिल्मों की सिंगर चिन्मयी श्रीप्रदा को मीटू मूवमेंट में आवाज उठाने का खामियाजा लगातार भुगतना पड़ रहा है। हाल ही में एक ट्विटर यूजर ने उनसे न्यूड फोटो की डिमांड की। हालांकि इसके जवाब में जो फोटो उन्होंने भेजा उससे यूजर का मुंह बंद हो गया। श्रीप्रदा के इस कदम की बेहद सराहना की जा रही है।

कॉस्मेटिक्स के फोटो भेजे : यूजर को रिप्लाय करते हुए चिन्मयी ने न्यूड कलर के कॉस्मेटिक्स भेजे और लिखा: मेरे कुछ पसंदीदा न्यूड्स। चिन्मयी ने इस चैट का स्क्रीन शॉट ट्विटर पर पोस्ट किया, जिसके बाद अन्य यूजर उनके जवाब को सही करार दे रहे हैं।

In the meanwhile.. for some entertainment pic.twitter.com/JwarkEaKDz

डबिंग यूनियन ने कर रखा है बैन : चिन्मयी ने मीटू मूवमेंट के दौरान गीतकार वैरामुथु और राधा रवि पर शोषण का आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद से ही चिन्मयी को डबिंग यूनियन ने बैन कर दिया है। वहीं उन्हें तमिल फिल्म इंडस्ट्री के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। डबिंग यूनियन ने चिन्मयी से 1.5 लाख रुपए का फाइन देने और माफी मांगने कहा है।

He changed his username, deleted all his post n made it private account 😂 now his insta account became nude 🤣 pic.twitter.com/g5h8VECnFc