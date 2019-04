बॉलीवुड डेस्क. अजय देवगन जल्द ही फिल्म दे दे प्यार दे में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का ट्रेलर उनके बर्थडे पर रिलीज किया गया। अजय ने भी अपनी फिल्म का ट्रेलर ट्विटिर पर शेयर किया, लेकिन अजय को बधाई देने की बजाय लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसकी वजह है आलोक नाथ। रेप के आरोपों के बावजूद आलोक नाथ को फिल्म हिस्सा बनाना दर्शकों को नागवरा गुजरा है।

ट्विटर पर बॉलीवुड पर दोहरे मापदंड अपनाने के आरोप लग रहे हैं। दर्शक प्रोड्यूसर भूषण कुमार और अजय देवगन से सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतने गंभीर आरोपों के बाद भी आलोक नाथ फिल्म में क्या कर रहे हैं?

Only thing tat surprised me in this movie is #Aloknath. #Bollywood continues it's double standard. Then why not bring back sajid khan and nana patekar and many others. Wat a shame tat we have to see this rapist aloknath