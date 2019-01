रोहित नाम के एक यूजर ने ट्विटर पर एक और मेन्यू शेयर किया है। जिसमें दीपिका पादुकोण नाम से पराठा थाली दिखाई गई है। इस मेन्यू में दीपिका के अलावा सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, भगत सिंह, अक्षय कुमार, यो यो हनी सिंह, कुंभकरण, दारा सिंह का नाम भी शामिल है।

@deepikapadukone you are also a Parantha Thali in Pune pic.twitter.com/NJXE9SEI5L