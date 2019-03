बॉलीवुड डेस्क. 2000 में फिल्म मोहब्बतें से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले एक्टर उदय चोपड़ा करीब 6 साल से लाइमलाइट से दूर हैं। गुमनाम जिंदगी जी रहे उदय पिछले दिनों ट्रेंड करने लगे। वजह थी उनके दो ट्वीट जिन्हें बाद में उदय ने डिलीट कर दिया। इन ट्वीट्स की सफाई में उदय ने एक नया ट्वीट किया है।

उदय ने इस ट्वीट में लिखा है- मैंने हाल ही में कुछ ट्वीट किए थे, जिससे लोग बहुत परेशान हो गए। मैं बिल्कुल ठीक हूं। यह सिर्फ एक गहरा मजाक था, जिसका गलत अर्थ निकाला गया। हालांकि मेरी चिंता के लिए धन्यवाद।

Seems like I tweeted something recently that got a few of you worried. I’m totally fine, its just my dark humour that sometimes gets misunderstood. Thanks for all your concern though.