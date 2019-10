Dainik Bhaskar Oct 23, 2019, 04:54 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कमोबेश एक ही विषय पर बनी फिल्म उजड़ा चमन और बाला के मेकर्स लगातार एक-दूसरे को चौंकाने वाले फैसले ले रहे हैं। ताजा मामला उजड़ा चमन की नई रिलीज डेट का है। फिल्म के मेकर्स ने नए पोस्टर्स के साथ नई रिलीज डेट की घोषणा कर दी है। अब यह फिल्म आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला से एक हफ्ते पहले 1 नवम्बर को रिलीज होगी।

New release date... #UjdaChaman to release on 1 Nov 2019... Stars Sunny Singh, Maanvi Gagroo, Karishma Sharma and Aishwarya Sakhuja... Directed by Abhishek Pathak. pic.twitter.com/FhH0EKEirt