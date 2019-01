Vicky kaushal copy priya prakash varrier Acting: बॉलीवुड एक्टर ने आंख मारने वाली लड़की को किया कॉपी, मारी ऐसी गोली की दोनों खिलखिला उठे, स्पेशल इन्विटेशन पर मुंबई आईं प्रिया

. आंख मारकर रातों रात स्‍टार बनीं फ‍िल्‍म ओरू अदार लव की एक्ट्रेस प्र‍िया प्रकाश वॉरियर (Priya Prakash Varrier) इन दिनों मुंबई में हैं। प्रिया 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (Uri: the surgical strike) फ‍िल्‍म की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए यहां पहुंची हैं। खासतौर पर एक्टर विक्की कौशल (Vicky kaushal) ने उन्‍हें बुलाया था। विक्की और प्रिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो प्रिया के सबसे फेमस गोली मारने वाले सीन की एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दोनों की कैमेस्ट्री एकसाथ बेहद क्यूट नजर आ रही है। प्रिया ने ये वीडियो इंस्‍टा स्‍टोरी में शेयर करते हुए लिखा है, "वो(विक्की) इतने प्यारे हैं।" इस मौके पर प्रिया का एक सपना भी पूरा हो गया। प्र‍िया कई इंटरव्‍यू में कह चुकी हैं कि वो (Ranveer Singh) के साथ काम करना चाहती हैं। अब जब प्रिया मुंबई आईं तो रणवीर से उनकी मुलाकात हो गई। प्र‍िया रणवीर से मुलाकात के दौरान काफी खुश नजर आईं। इस दौरान दोनों ने सेल्‍फी ली। फोटो कैप्शन में प्रिया ने लिखा, "इससे ज्यादा और मैं मांग भी क्या सकती हूं।"

