बॉलीवुड डेस्क. सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी फ‍िल्‍म उरी के एक्‍टर विकी कौशल के साथ शूटिंग करते समय एक बड़ा हादसा हो गया है। विक्‍की इन दिनों एक हॉरर फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। इसी फिल्म का एक्शन सीन करते समय उनके चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। मुंबई से फिल्म समीक्षक कोमल नाहटा और तरण आदर्श के अलावा सेलेब रिपोर्टर फिरदून शहरयार ने ट्वीट करके इस दुर्घटना के बारे में बताया है।

उनके अनुसार विकी को 18 अप्रैल को गुजरात में जहाज पर एक एक्शन सीन के दौरान उस समय चोट लगी जब एक दरवाजा उनके ऊपर अचानक गिर पड़ा। उन्हें तुरंत एक लोकल अस्पताल ले जाया गया और प्राथमिक चिकित्सा के बाद वे मुम्बई उपचार के लिए लौट आए हैं। उनके जबड़े में गहरी चोट लगी है और उसमें फ्रैक्चर हो गया है। उन्हें ठोड़ी की जगह पर 13 टांके भी लगे हैं।

हॉरर का निर्माण करण जौहर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह एक डरावनी फिल्म है और इसकी कहानी तट पर बेकार पड़े पानी के जहाज के बारे में है। इसका निर्देशन डायरेक्टर शशांक खेतान के असिस्टेंट डायरेक्टर भानुप्रताप सिंह कर रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक, विकी मुंबई में महीनेभर से चुपचाप इसकी शूटिंग कर रहे हैं और इसका काफी सारा हिस्सा शूट किया जा चुका है। फिल्म में विकी के साथ लीड एक्ट्रेस में भूमि पेडनेकर हैं। उम्मीद है कि इसे इसी साल रिलीज भी कर दिया जाए।

Vicky Kaushal gets injured while filming an action sequence... Shooting for director Bhanu Pratap Singh's horror film in #Gujarat... Vicky fractured his cheekbone and got 13 stitches on his cheek.