फिल्म देखने के बाद ऋषि कपूर ने इसकी तारीफ सोशल मीडिया पर करते हुए लिखा- ''उरी देखी, बेहतरीन क्या यह इंडिया में बनी बेस्ट वॉर फिल्म है। इसमें इस पॉइंट को दर्शाया गया है कि इंडिया पाकिस्तान के नागरिकों के खिलाफ नहीं है बल्कि वहां कैम्पों में इंडिया के खिलाफ दी जाने वाली आतंकवादियों की ट्रेनिंग के खिलाफ है।''

Saw URI. Terrific war fare film. Perhaps the best ever made in India. It bought the home the point India has nothing against the citizens of Pakistan but those terrorists being trained in camps against us. Bravo. Let this be an eye opener pic.twitter.com/ZTKaI4xnZ9