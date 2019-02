Dainik Bhaskar Feb 04, 2019, 02:04 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. फिल्म उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक 11 जनवरी को रिलीज हुई थी। अपने चौथे सप्ताह में चल रही यह फिल्म लगातार अच्छा कारोबार कर रही है। चौथे रविवार (3 फरवरी) को फिल्म ने 8.71 करोड़ रुपए की कमाई की। शनिवार को फिल्म ने 6.53 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। इस तरह इसने प्रभास की सुपर हिट फिल्म बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाहुबली 2 ने अपने चौथे शनिवार को 6.35 करोड़ और रविवार को 7.80 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था।

#UriTheSurgicalStrike creates HISTORY... Smashes Day 23 and Day 24 records held by #Baahubali2...

Day 23: #Baahubali2 ₹ 6.35 cr... #Uri ₹ 6.53 cr

Day 24: #Baahubali2 ₹ 7.80 cr... #Uri ₹ 8.71 cr

Now #Uri holds the record of highest Day 23 and Day 24.

MONSTROUS HIT! pic.twitter.com/mh21dFLq0z — taran adarsh (@taran_adarsh) February 4, 2019

मणिकर्णिका भी रही पीछे: वहीं उरी के बाद रिलीज हुई कंगना रनोट की फिल्म मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी ने रविवार को 6.75 करोड़ रुपए का कारोबार किया। इस तरह 10 दिन में मणिकर्णिका की कुल कमाई 76.65 करोड़ रुपए हो गई। जबकि, 2 दिन पहले रिलीज हुई अनिल कपूर, सोनम कपूर और राजकुमार राव स्टारर फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा रविवार को सिर्फ 5.58 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकी। पहले वीकेंड में इस फिल्म का कुल कलेक्शन 13.53 करोड़ रुपए रहा।

#EkLadkiKoDekhaTohAisaLaga finds limited patronage... Plexes of select metros witnessed growth over the weekend, but the overall total is low... Weekdays crucial... Fri 3.30 cr, Sat 4.65 cr, Sun 5.58 cr. Total: ₹ 13.53 cr. India biz. #ELKDTAL — taran adarsh (@taran_adarsh) February 4, 2019

200 करोड़ के क्लब में हो सकती है शामिल: रविवार को 8.71 करोड़ रुपए की कमाई करने के साथ ही उरी की कुल कमाई 189.76 करोड़ रुपए हो गई है। टिकट विंडो पर फिल्म के साथ अभी भी वही ट्रेंड दिख रहा है। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक जल्दी ही 200 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो उरी इस मुकाम पर पहुंचने वाली साल 2019 की पहली फिल्म होगी।

#UriTheSurgicalStrike is winning hearts, setting new benchmarks and rewriting the record books... Inches closer to ₹ 200 cr... [Week 4] Fri 3.43 cr, Sat 6.53 cr, Sun 8.71 cr. Total: ₹ 189.76 cr. India biz. #Uri #HowsTheJosh — taran adarsh (@taran_adarsh) February 4, 2019

उरी हमले और सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी पर है बेस्ड: उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में उरी के आर्मी कैम्प पर हुए आतंकी हमले और उसके बाद भारत की तरफ से की गई सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी पर बेस्ड है। फिल्म में विकी कौशल मुख्य भूमिका में हैं। इनके अलावा यामी गौतम, परेश रावल और मोहित रैना ने भी अहम भूमिका निभाई है।