कांग्रेस में शामिल हुईं उर्मिला तो ट्रोलर्स ने बदल दिया उनका नाम और धर्म, 'छम्मा-छम्मा' गर्ल को अब इस नाम से बुला रहे लोग

. शादी के 3 साल बाद का नाम और धर्म अब सोशल मीडिया यूजर्स ने बदल दिया। यूजर्स ने लिखा है, 'उर्मिला का नाम अब से 'मरियम अख्तर मीर' है।' जिसके बाद लोग उन्हें इस नए नाम से बुलाने लगे। वहीं एक यूजर ने लिखा कि उन्होंने वाकई में शादी के बाद अपना धर्म बदल लिया था। दरअसल, उर्मिला के ज्वॉइन करने और चुनाव लड़ने को लेकर लोग खफा हो गए हैं। इन खबरों के बीच उर्मिला ने किसी मंदिर से अपनी एक फोटो शेयर की है। जिसे लेकर ट्रोलर्स उन्हें ट्रोल करने लगे। पर्सनल इंस्टा अकाउंट पर शेयर की फोटो...

उर्मिला मातोंडकर ने इस फोटो को अपने पर्सनल इंस्टा अरकाउंट पर शेयर की है। इसमें वो किसी मंदिर में बैठी दिखाई दे रही हैं। इसके साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, "मैं ब्रेव हो चुकी हूं। बिना पछतावे के मैं जो कुछ भी हूं उसे स्वीकार करती हूं। भगवान का ढेर सारा आशीर्वाद, खुद के लिए रिस्पेक्ट है और प्यार है।" बहरहाल, उर्मिला नॉर्थ मुंबई से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी।

एक ी परिवार में की है शादी

कांग्रेस नेत्री उर्मिला ने 2016 में मोहसिन अख्तर मीर से शादी की थी। मोहसिन उनसे 9 साल छोटे हैं और वे भारत प्रशासित कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो एक इंटरव्यू के दौरान उनके पति ने बताया था कि उर्मिला ने शादी के बाद अपना नाम और धर्म नहीं बदला है।

View this post on Instagram

Being brave enough to just be unapologetic for who you are, that's a Goddess....Feel so blessed,respected and loved 😇🙏🏼

A post shared by Urmila Matondkar (@urmilamatondkarofficial) on Mar 30, 2019 at 10:46am PDT