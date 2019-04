63 साल के बोनी कपूर ने एक्ट्रेस को गलत तरीके से छुआ! जब वायरल हुआ वीडियो तो भड़क गईं उर्वशी रौतेला

. बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने उस वीडियो पर रिएक्शन दिया है, जिसे लेकर बोनी कपूर को ट्रोल किया गया था। एक वेडिंग रिसेप्शन के इस वीडियो में बोनी उर्वशी (25) के बंप पर हाथ मारते देखे गए थे। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया था। कई यूजर्स का कहना था कि बोनी ने उर्वशी को गलत तरीके से छुआ है। उर्वशी ने एक वेबसाइट पर अपलोड हुए इस वीडियो का प्रिंट स्क्रीन शेयर करते हुए फटकार लगाई है। क्या कहा उर्वशी ने...

- उर्वशी ने ट्विटर पर लिखा है, "संभवतः यह भारत का एक सुप्रीम न्यूपेपर है और यह एक न्यूज है! जब आपको लड़कियों का सम्मान करना नहीं आता तो प्लीज गर्ल पावर या वीमेन लिबरेशन की बात मत कीजिए।" दरअसल, इस वेबसाइट ने वीडियो के थंब नेल में 'Don't Touch Me' लिखा है। उर्वशी ने यही प्रिंट स्क्रीन शेयर कर भड़ास निकाली है।

Presumably one of the India's 'SUPREME' newspaper and this is 'NEWS'!!??

Please dont talk about GIRL POWER or WOMEN’S LIBERATION when YOU don't know how to RESPECT/HONOUR GIRLS. pic.twitter.com/QK2Xc2tuSB