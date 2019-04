वरुण धवन और आलिया भट्ट की 'कलंक' को दर्शकों ने बताया सिर दर्द, इंटरवल तक भी नहीं झेल पाए फिल्म की कहानी, सोशल मीडिया पर दिए रिएक्शन्स

. धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी मल्टीस्टारर फिल्म 'कलंक' आज यानी 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। दर्शकों को इस फिल्म का काफी समय से इंतजार था। फिल्म को देखने के बाद अब लोगों ने इसके रिव्यू में भरमार लगा दी है। सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट कर रहे हैं कि ये फिल्म नहीं सिर दर्द है। लोगों के रिएक्शन्स में ये देखने के लिए मिल रहा है लोग इसे इंटरवल तक भी नहीं झेल पाए। दर्शकों ने जताई निराशा...

वरुण-आलिया फैंस ने ट्विटर पर रिएक्शन देते हुए लिखा कि यह मूवी उनकी सबसे बकवास फिल्मों में से एक है। वहीं एक यूजर ने लिखा, "मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वरुण ने इसके लिए हामी क्यों भरी। उनके पास अब तक अच्छा रिकॉर्ड था।" इसके साथ ही दूसरे यूजर ने को बेकार डायरेक्टर बताते हुए लिखा, "बॉलीवुड के डायरेक्टर साउथ की फिल्मों से क्यों नहीं सीखते हैं? क्यों वो संजय लीला भंसाली जैसे बेकार डायरेक्टर को फॉलो करते हैं।" इतना ही नहीं एक ने तो लिखा, "अगर किसी को नींद नहीं आती है तो 'कलंक' उसके लिए असरदार दवा साबित हो सकती है।"

क्या फिल्म की कमाई पर पड़ सकता है कोई असर ?

फिल्म 'कलंक' मल्टीस्टारर होने के नाते ऐसा कहा जा रहा था कि यह बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो सकती है। लेकिन दर्शकों के रिएक्शन्स देख ये कहना गलत नहीं होगा कि इससे फिल्म की कमाई पर असर पड़ सकता है। मूवी में और के अलावा , , आदित्य रॉय कपूर और लोड रोल निभा रही हैं।

अनिद्रा रोग से पीड़ित हैं, तो 'कलंक' आपके लिये एक असरदार दवा साबित हो सकती है! #Kalank — मेरे पास सिने-माँ है میرے پاس سینیما ہے (@gauravkrai) April 17, 2019

It's a disaster

Public paagal horahi hai.

Apne Baal nochrhi hai.

Don't watch this epic failure #Kalank — Pratyush (@Pratyush192138) April 17, 2019

I don’t why Varun Dhawan choose this #Kalank. He was having such a great record. This film is #Kalank on his career. — Siddharth Mathur (@TheSidMathur) April 17, 2019

Why Bollywood cannot take inspiration from Commercial Directors from South like @shankarshanmugh & @ssrajamouli.. Why do they take inspiration from Bekaar Director like Sanjay Leela Bhansali???? #Kalank — Ganesh Mahesh (@NamoIn2019) April 17, 2019