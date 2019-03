'कलंक' का नया पोस्टर शेयर करते ही सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आए वरुण धवन, लोग बता रहे गरीबों का भल्लालदेव

मुंबई. ने सोशल मीडिया पर अपनी अपकमिंग फिल्म 'कलंक' का एक पोस्टर शेयर किया है, जिसकी वजह से उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल, पोस्टर में वरुण बुल फाइट करते दिखाई दे रहे हैं। वरुण के इस अंदाज की तुलना सोशल मीडिया यूजर्स 'बाहुबली' फेम भल्लालदेव से कर रहे हैं। 'बाहुबली' में भल्लालदेव (राणा दग्गुबती) पर भी ऐसा ही एक सीन फिल्माया गया था।

#ZAFAR #bramabull 17th April.

