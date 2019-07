Dainik Bhaskar Jul 03, 2019, 06:27 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कंगना रनोट और राजकुमार राव स्टारर जजमेंटल है क्या का ट्रेलर 2 जुलाई को रिलीज हुआ। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और इसकी फैन्स के अलावा कई बॉलीवुड स्टार्स भी सराहना कर रहे हैं। इसी लिस्ट में वरुण धवन का नाम भी शामिल है जिन्होंने ट्विटर पर ट्रेलर की तारीफ की लेकिन कंगना की बहन रंगोली ने उन्हें खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन वरुण भी कम नहीं उन्होंने भी रंगोली को जोरदार जवाब दिया।

वरुण ने की ट्रेलर की तारीफ: वरुण ने अपने ट्वीट में लिखा-क्या मस्त ट्रेलर है। बेहतरीन लीड और सपोर्टिंग कास्ट है, बेहतरीन राइटिंग दिखाई पड़ रही है। जजमेंटल है क्या काफी मजेदार दिखाई पड़ रही है।

What a mast trailer. Amazing lead and supporting cast backed by some great writting.Looks like alot of fun #JudgementallHaiKyaTrailer https://t.co/S3uM5vlmp5