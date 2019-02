बॉलीवुड डेस्क. कोरियोग्राफर रेमो डी'सूजा डांस आधारित अपनी अगली फिल्म बना रहे हैं। इस फिल्म में वरुण धवन मुख्य भूमिका में होंगे। यह फिल्म 8 नवंबर 2019 को रिलीज होगी। इसकी जानकारी खुद वरुण धवन ने सोशल मीडिया पर फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर करके दी। यह एबीसीडी सीरीज की तीसरी फिल्म होगी लेकिन वरुण ने फिल्म का नाम अभी नहीं बताया।

जल्द अनाउंस होगा टाइटल: ट्विटर पर #RULE BREAKERS के साथ शेयर किए गए पोस्टर में वरुण शानदार डांसिंग लुक में नजर आ रहे हैं। पोस्टर के साथ वरुण ने कैप्शन दिया है- नाम के करीब एक कदम। 2019 के नियम तोड़ने वाले (रूल ब्रेकर) यहां हैं। आगे उन्होंने #3IsComing लिखा। इसके 2 घंटे बाद उन्होंने एक दूसरा ट्ववीट किया और बताया कि फिल्म का टाइटल जल्द ही आउट होगा।

10million varuniacs on Twitter thank u. We are back again. Title out soon #3iscoming @PDdancing @remodsouza @Norafatehi @ShraddhaKapoor @Lizelle1238 @itsBhushanKumar pic.twitter.com/Y1yj0wguk2