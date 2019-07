Dainik Bhaskar Jul 18, 2019, 01:10 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. 12 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म सुपर 30 की काफी तारीफ हो रही है। ऋतिक रोशन और मृणाल ठाकुर स्टारर इस फिल्म ने बॉक्सऑफिस पर 64 करोड़ का कारोबार कर लिया है। फिल्म की सक्सेस से ऋतिक काफी खुश हैं। हाल ही में वह बिहार भी गए थे और वहां कुछ स्टूडेंट्स के साथ फिल्म देखी। इसके बाद ऋतिक दिल्ली पहुंचे जहां उन्होंने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की और उन्हें और उनके परिवार को फिल्म दिखाई।



ऋतिक ने ट्विटर पर किया मुलाकात का जिक्र: ऋतिक ने वेंकैया नायडू से हुई मुलाकात की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर कीं और अपना अनुभव भी साझा किया। ऋतिक ने लिखा-भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडू से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर इस अवसर को प्रदान करने के लिया आपका धन्यवाद। आपके और आपके परिवार के प्रोत्साहन भरे शब्दों का मैं बहुत आभारी हूं। ऋतिक के साथ वेंकैया नायडू से मिलने आनंद कुमार और प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला भी गए थे।

Your words of encouragement mean the world to us, so grateful to have received yours and the entire family’s feedback and love for the movie. Thank you so much for your valuable words Sir. 🙏🏻 https://t.co/zv90nOQnHG