Dainik Bhaskar Dec 20, 2018, 05:12 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. साउथ इंडियन सिनेमा के मशहूर नाम नंदमूरि तारक रामाराव की बायोपिक 2019 की शुरुआत में रिलीज होने जा रही है। फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन ने एनटीआर की पत्नी बासवतारकम का रोल प्ले किया है। मेकर्स ने फिल्म में विद्या का फर्स्ट लुक रिवील किया। जिसमें विद्या विंटेज लुक में हारमोनियम बजाती नजर आ रही हैं। वहीं एनटीआर उन्हें एकटक देख रहे हैं।

Vidya Balan... Presenting her look from #NTRBiopic... Also check out the massive star cast in the second poster... Trailer launch tomorrow... #NTRKathanayakudu #NTRMahanayakudu #NTRTrailer #NTRTrailerOnDec21 pic.twitter.com/5qnitwvS13