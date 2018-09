अनुष्का शर्मा के लिए पति विराट कोहली ने प्लान किया डिनर, खुद के रेस्त्रां में वाइफ को खिलाया खाना

एंटरटेनमेंट डेस्क. इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान इन दिनों वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वे वाइफ और फैमिली के साथ दिल्ली के रेस्त्रां में रविवार को डिनर करते नजर आए। दरअसल, विराट ने अनु्ष्का के लिए खुद के रेस्त्रां नुएवा में ही डिनर ऑर्गेनाइज किया था। इस मौके पर अनुष्का ब्लैक टॉप और जीन्स में सिम्पल लुक में दिखीं। डिनर करते विराट अपने इंस्टाग्राम पर फोटो भी शेयर की है। उन्होंने फोटो पोस्ट कर कैप्शन लिखा- 'Great lunch today at @nueva.world, food was outstanding and company couldn't have been better. ❤ Great place for food lovers like us. 😋👌 #Favourite #Nueva

PS- Don't miss the chimichuri mushrooms! 😀'.



डिनर पर अनुष्का के जेठ-जेठानी भी थे साथ

अनुष्का के साथ डिनर पर उनके जेठ-जेठानी यानी विकास कोहली और चेतना भी नजर आए। साथ में एक कपल और था। बता दें कि इंग्लैंड से टी-20 वनडे और टेस्ट सीरीज खेलकर लौटे विराट कोहली पत्नी अनुष्का और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उन्हें दुबई में खेले जा रहे एशिया कप 2018 से आराम दिया गया है। उनकी जगह रोहित शर्मा की टीम की कप्तानी कर रहे हैं।



- अनुष्का शर्मा के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी अपकमिंग फिल्म 'सुई धागा- मेड इन इंडिया' है। यशराज के बैनर तले बनी इस फिल्म में अनुष्का के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। ये पहला मौके है जब वरुण-अनुष्का किसी फिल्म में साथ दिखेंगे। फिल्म 28 सितंबर को रिलीज होगी। फिल्म के डायरेक्टर शरत कटारिया हैं।