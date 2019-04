बॉलीवुड डेस्क. आचार संहिता के उल्लंघन बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक की रिलीज टलती जा है। विरोधी पार्टियों ने फिल्म को चुनाव के बीच रिलीज ना करने की मांग की है। इस बीच फिल्म में पीएम मोदी का किरदार निभाने वाले अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से सवाल किया है। उन्होंने ट्विटर पर पूछा- राहुल गांधी जी, क्या आप अपने गठबंधन के सहयोगी की आत्मकथा को रोकने की कोशिश करेंगे? या यह सिर्फ हमारी फिल्म के लिए हो रहा है?

Dear @RahulGandhi ji, on Monday morning in the Honorable Supreme Court, will you also try to stop your alliance partner @laluprasadrjd ji’s autobiography? Or is it just our film you’re after? Is this not #hypocrisy? #DoubleSpeak @yadavtejashwi @INCIndia#PMNarendraModi https://t.co/BW55d5fYaJ