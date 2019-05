Dainik Bhaskar May 21, 2019, 04:52 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. विवेक ओबेरॉय ने सोमवार को एग्जिट पोज को लेकर ऐश्वर्या राय की पर्सनल लाइफ पर मीम शेयर किया था। हालांकि, जब इसके लिए चौतरफा उनकी आलोचना हुई और राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस भेजकर उनसे सफाई मांगी तो मंगलवार सुबह उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स इस विवाद को लेकर विवेक का खूब मजाक उड़ा रहे हैं। कई यूजर्स ने उनके द्वारा शेयर की गई मीम को आधार बनाकर दूसरे मीम्स बनाए हैं, जिनमें विवेक को ट्रोल किया जा रहा है।

What VivekOberoi has actually done with his latest tweet#VivekOberoi pic.twitter.com/PAeBD3e7y6 — Patrick Star 🌟 (@thepat_star) May 20, 2019

@vivekoberoi I dare you to share this meme.

Retweet it if you have balls left !#VivekOberoi pic.twitter.com/cDCtoYPJOQ — RedVelvetCupCake (@cupcake_2402) May 20, 2019

Vivek must stay alert now🤣 He should be happy for Salman not driving the bike😅#VivekOberoi pic.twitter.com/0Ylv0aHQFQ — Bhawesh Thapa (@ind_pol_noob) May 20, 2019

क्या था विवेक की मीम में

- विवेक ने सोमवार को जो मीम शेयर किया था, उसमें ऐश्वर्या को तीन अलग-अलग लोगों के साथ दिखाया था। सबसे ऊपर ऐश सलमान के साथ दिख रही थीं और इसे ओपनिंग पोल का टाइटल दिया गया था। बीच में खुद विवेक ऐश के साथ दिख रहे थे, जिसे एग्जिट पोल का नाम दिया गया था और सबसे नीचे ऐश को उनके पति अभिषेक और बेटी आराध्या के साथ दिखाया गया था, जिसे रिजल्ट की संज्ञा दी गई थी। यह तस्वीर रांची के पवन सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से अपलोड की थी। विवेक ने उसे शेयर किया। उन्होंने लिखा कि यह तस्वीर उन्हें क्रिएटिव लगी, इसलिए उन्होंने इसे शेयर किया। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। यही लाइफ है।

क्या है सलमान, ऐश्वर्या और विवेक का कनेक्शन

- फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान सलमान खान और ऐश्वर्या राय का अफेयर शुरू हुआ था। हालांकि, बाद में उनका ब्रेकअप हो गया। इसके बाद ऐश्वर्या की नजदीकियां विवेक ओबेरॉय के साथ देखी गई थीं। इसके चलते सलमान और विवेक का झगड़ा हुआ था। विवेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सलमान पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उन्हें गालियां और धमकी दी थी। तब से अब तक सलमान और विवेक का झगड़ा कायम है। सलमान विवेक को देखना भी पसंद नहीं करते।