बॉलीवुड डेस्क. विवेक ओबेरॉय के जरिए ऐश्वर्या राय बच्चन पर शेयर किए गए एक मीम को लेकर वो ट्रोल हो रहे हैं। सेलेब्रिटीज ने भी विवेक के इस ट्विट पर आपत्ति जाताई है। सोनम कपूर ने विवेक के इस पोस्ट पर लिखा- 'ये घिनौना और क्लासलेस है।' अब सोनम के इस कमेंट पर विवेक ने रिएक्ट किया है। विवेक ने सोनम को जवाब देते हुए कहा- 'आप अपनी फिल्मों में थोड़ा कम ओवर एक्टिंग कम करें और सोशल मीडिया पर थोड़ा कम ओवर रिएक्ट करें।'

विवेक का जवाब

विवेक ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा-'मुझे लगता है कभी कभी कुछ लोग कूल बनने के लिए ट्विटर पर ये चीजें लिख देते हैं। मैं पूछना चाहूंगा सोनम से उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर कितना काम किया है? पिछले 10 साल में हमने तकरीबन 2200 बच्चियों को प्रोस्टिट्यूशन से रेस्क्यू किया। फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर, फ्री फूड देकर सशक्त किया है। उनमें से कई बच्चियां स्कॉलरशिप पर यूएस, यूके और कनाडा में पढ़ रही हैं। मुझे लगता है मैंने ये काम किया और ये डॉक्यूमेंट में है। फॉर्ब्स और इंटरनेशनल मैग्जीन्स ने भी इसको छापा है।'

Vivek Oberoi speaks on Sonam Kapoor's reaction to his tweet (on exit polls), "...Aap apni filmon mein thoda kam overact karein aur social media pe thoda kam overreact karein. I've been working in women empowerment for 10 yrs now. I don't think this is hurting anyone's sentiments" pic.twitter.com/pOWAwO29N6