इसी कड़ी में नागपुर में बायोपिक पीएम नरेन्द्र मोदी का नया पोस्टर लॉन्च किया गया। जिसमें परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मुख्य रूप से मौजूद रहे। पोस्टर में विवेक ओबेरॉय मोदी के गेटअप में शंख बजाते नजर आ रहे हैं। पोस्टर में लिखा है- आ रहे हैं दोबारा पीएम मोदी, अब कोई नहीं रोक सकता।

BJP leader Nitin Gadkari unveils the new poster of #PMNarendraModi... Vivek Anand Oberoi essays the title role... Directed by Omung Kumar B... 24 May 2019 release. pic.twitter.com/EgENtL3IwY