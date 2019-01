ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर इस खबर की पुष्टि की है। तरण ने लिखा - विवेकानंद ओबेरॉय फिल्म पीएम नरेन्द्र मोदी में मोदी की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर 7 जनवरी को सामने आएगा। जबकि इसकी शूटिंग जनवरी से ही शुरू होने वाली है।

IT’S OFFICIAL... Vivekanand Oberoi [Vivek Oberoi] to star in Narendra Modi biopic, titled #PMNarendraModi... Directed by Omung Kumar... Produced by Sandip Ssingh... First look poster will be launched on 7 Jan 2019... Filming starts mid-Jan 2019.