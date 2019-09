Dainik Bhaskar Sep 24, 2019, 03:46 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. 81 साल की एक्ट्रेस वहीदा रहमान का कहना है कि वे स्कूबा डाइविंग करना चाहती हैं। उन्होंने यह खुलासा ट्विंकल खन्ना के शो 'ट्वीक इंडिया' के लिए दिए स्पेशल इंटरव्यू में किया। दरअसल, ट्विंकल ने एक्ट्रेस से पूछा था कि उनकी बकेट लिस्ट में क्या बाकी बचा है? जवाब में वहीदा ने कहा, "स्कूबा डाइविंग करना चाहती हूं।" वहीदा का जवाब सुन ट्विंकल हैरान रह गईं।

Waheeda Rehman's bucket list item SHOCKED @mrsfunnybones . We hope you're following @TweakIndia across Facebook, Instagram, YouTube and Twitter as we gear up for our big launch on September 30! pic.twitter.com/bjYBPzzcul

ट्विंकल ने याद दिलाई उम्र

वहीदा का जवाब सुनने के बाद ट्विंकल ने उन्हें उनकी उम्र याद दिलाई। उन्होंने कहा, "आप स्कूबा डाइविंग करना चाहती हैं, वो भी 81 साल की उम्र में?" इस पर वेटरन एक्ट्रेस ने कहा, "तो क्या हुआ।" इसके बाद ट्विंकल ने उनके साथ हाय फाइव शेयर करते हुए कहा, "आई लव यू मैम।"

ट्विंकल ने की वहीदा की तारीफ

ट्विंकल ने वहीदा से बातचीत की क्लिप ट्विटर पर शेयर करते हुए उनके जज्बे की तारीफ की है। उन्होंने लिखा है, "उनकी स्प्रिट से प्यार हो गया।"

Love her spirit! We already have a young and able-bodied gentleman who has volunteered to take her underwater. I would not trust him on land though:) Homi get on with it:) https://t.co/QHrENRc7ik