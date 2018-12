101 साल की अम्मा इस उम्र में भी करती हैं काम, जी रहीं खुशहाल जीवन, अनुपम खेर ने शेयर किया VIDEO

मुंबई. ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे एक बूढ़ी अम्मा के साथ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो खजुराहो का है, जहां अनुपम घूमने गए थे। वहां उनकी नजर एक पेड़ के नीचे चाय बेच रहीं हरबी देवी पर पड़ी। वे तुरंत उनके पास पहुंचे। अनुपम ने हरबी से उनकी उम्र पूछी तो जवाब मिला 101 साल। इसके बाद अनुपम ने बताया कि 101 साल की उम्र में भी हरबी देवी जॉब कर रही हैं। वे पेड़ के नीचे चाय बेचती हैं। खुशहाल जीवन जी रहीं हरबी...

- अनुपम ने बताया कि हरबी की उम्र भले ही 100 साल से ज्यादा है। लेकिन वे खुशहाल जीवन जी रही हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे जब अनुपम ने हरबी से इंग्लिश में बात की तो वे उनके शब्दों को दोहरा रही हैं। जब अनुपम ने उनसे पूछा, How Are You (आप कैसी हो) तो जवाब में हरबी ने भी यही लाइन दोहराई। यहां तक जब अनुपम ने उनसे कहा, "I Am fine (मैं अच्छा हूं ) तो हरबी ने भी कहा, "Fine". हरबी की क्यूटनेस बस देखते ही बन रही है। वीडियो को सोशल मीडिया पर करीब 2 लाख लोग देख चुके हैं।