बॉलीवुड डेस्क. गुरदासपुर, पंजाब से सीट से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सनी देओल को उनकी सौतेली बहन ईशा ने बधाई दी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा ने लिखा, "आपको बहुत-बहुत बधाई सनी देओल। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं।"

Congratulations @iamsunnydeol my best wishes to u always 👍🏼😊♥️