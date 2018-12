जब अमिताभ बच्चन पर भड़क गए थे कादर खान, बताई थी रिश्ते खराब होने की वजह, कहा था- उस बात से मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ था

मुंबई. के क्रिटिकल होने की खबर सुनने के बाद ने उनकी सलामती के लिए दुआ की अपील की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार बिग बी और कादर के रिश्ते खराब हो चुके थे। खुद ने इस बारे में एक इंटरव्यू के दौरान बताया था। ये वाकया है के 70वें जन्मदिन का है, जब ने टीवी पर दिए इंटरव्यू में पूरी कहानी बयां की थी कि किस तरह उनके और अमिताभ के रिश्ते खराब हो गए थे।

- अक्टूबर 2012 में ने इंटरव्यू में कहा था, "अमिताभ के साथ मेरा एक रिश्ता था। जब वो एमपी बनके गया तो मैं खुश नहीं था। क्योंकि वो सियासत की दुनिया ऐसी है, जो इंसान को बदलकर वापस भेजती है। तो वो जब वापस आया तो वो मेरा नहीं था। मुझे बहुत दुख हुआ।"

अमिताभ ने दी थी कादर को धमकी



- कादर ने इंटरव्यू में आगे कहा था, "उसने मुझसे भी यह कहा था कि अगर तुझे सियासत वाले ले जा रहे हैं, ले जाना चाहते हैं...अगर तू जाएगा तो मैं वहां पे खड़ा होकर तेरे खिलाफ पब्लिसिटी करूंगा कि ये आदमी गलत है, इसको वोट मत दो। तुझे हरवा दूंगा मैं।" कादर ने कहा था कि ताना मारते हुए कहा था, "मुझे तो हरवा देगा तू, मगर तू खुद कैसे एमपी बनकर आया। एमपी बनने के बाद वह चेंज हो गया था।" कादर ने यह भी कहा था कि अमिताभ के साथ उनके अब पहले जैसे ताल्लुकात नहीं रहे। हालांकि, आज भी वे उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं।

अमिताभ के साथ एक घटना का हवाला भी दिया था

- इस मामले में ने एक घटना का हवाला देते हुए कहा था कि जब अमिताभ बहुत ज्यादा सफल हो गए थे और सुपरस्टार बन गए थे, तो लोगों ने उन्हें 'सर जी' कह कर बुलाना शुरू कर दिया था। लेकिन मेरे लिए तो वो अमित या अमिताभ ही था। ने बताया था, "एक बार बिग बी के दोस्तों के एक ग्रुप की पार्टी हो रही थी, जिसमें मैं भी शामिल था। तभी अमिताभ वहां आए और लोगों ने कहा कि देखो 'सर जी आ गए...'। तो मैनें कहा कि ये सर जी कब से हो गया। मेरे लिए तो ये अमिताभ ही है।" बता दें कि कादर ने अमिताभ के लिए 'मुकद्दर का सिकंदर', 'नसीब' और 'अग्निपथ' जैसी फिल्मों के डायलॉग्स लिखे थे।

अमिताभ ने ताजा ट्वीट में क्या लिखा:

अपनी पोस्ट में बिग बी ने लिखा है, " ... अपार प्रतिभा के धनी एक्टर और राइटर। बीमार हैं और हॉस्पिटल में हैं। उनकी अच्छी सेहत और उसमें जल्दी सुधार के लिए प्रार्थना और दुआ करता हूं। उन्हें मंच पर प्रदर्शन करते देखा, मेरी फिल्मों के लिए उन्होंने शानदार राइटिंग की। बहुत अच्छे दोस्त हैं और कईयों को पता नहीं है, गणित भी पढ़ाया।"

T 3041 - KADER KHAN .. actor writer of immense talent .. lies ill in Hospital .. PRAYERS and DUAS for his well being and recovery .. saw him perform on stage, welcomed him and his prolific writing for my films .. great company, a Libran .. and many not know , taught Mathematics ! pic.twitter.com/yE9SSkcPUF