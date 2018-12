जिस 21 साल के यू-ट्यूबर के जनाजे में उमड़ी हजारों लोगों की भीड़, अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उसके आखिरी शो की वीडियो क्लिप

. सोशल मीडिया पर दिवंगत दानिश जहां की एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें वे की बेटी सारा को इम्प्रेस करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो क्लिप उनके आखिरी रियलिटी शो 'Ace of Space' की है। सारा शो में सेलेब्रिटी गेस्ट बनकर पहुंची थीं। 3 सेकंड की इस क्लिप में सारा सोफे पर बैठी दिखाई दे रही हैं उर दानिश स्वैग दिखाकर उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात यह है कि सारा भी दानिश का स्वैग देखकर हैरान रह जाती हैं। दानिश ने MTV के रियलिटी शो 'Ace of Space' में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री ली थी। इस शो के होस्ट 'बिग बॉस' फेम विकास गुप्ता हैं।

#saraalikhan #with late #danishzehen

