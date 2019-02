विंग कमांडर अभिनंदन की हिरासत का जश्न मना रही बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी पाकिस्तानी एक्ट्रेस, स्वरा भास्कर ने दिया करारा जवाब, बोलीं- लानत है तुझ पर और तेरी बीमार मानसिकता पर

मुंबई. भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। 27 फरवरी को पाकिस्तान का लड़ाकू विमान F-16 भारतीय सीमा में घुसा, जिसे हमारे फाइटर प्लेन मिग-21 ने मार गिराया। इस दौरान मिग-21 क्रैश हुआ और विंग कमांडर अभिनंदन के लापता होने की खबर आई। बाद में पाकिस्तान ने दावा किया कि अभिनंदन उसकी हिरासत में है। इंडियन फिल्मों और टीवी शोज में काम कर चुकी पाकिस्तानी एक्ट्रेस इस बात का जश्न मना रही है। उसने ट्विटर पर विंग कमांडर की फोटो शेयर कर लिखा है, "अभी-अभी तो आए हो, अच्छी मेहमान नवाजी होगी आपकी।" वीना के इस ट्वीट पर बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने उसे लानत भेजी है।

स्वरा ने लिखा- बीमार मानसिकता है तेरी

- स्वरा ने वीना मलिक के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा है, "वीनाजी...लानत है तुझ पर और तेरी बीमार मानसिकता पर। तेरी खुशी निर्लज्ज है। हमारा जवान हीरो, बहादुर, शालीन और पकड़ में भी सम्मानित है।"

Veena ji.. Shame on you & ur sick mindset. Your glee is just gross! Our officer is a hero- brave, gracious & dignified in the face of capture. At least some decency from that major in you army who was questioning #WingCommanderAbhinandan or the many Pakistanis suing 4 peace #sick https://t.co/KvJH8ClkmW — Swara Bhasker (@ReallySwara) February 28, 2019

बता दें कि वीना ने 'दाल में कुछ काला है' और 'डर्टी पिक्चर : सिल्क स्मिता मागा' जैसी इंडियन फिल्मों में काम किया है। वह रियलिटी शो 'बिग बॉस' में भी बतौर कंटेस्टेंट नजर आ चुकी है, जहां अश्मित पटेल के साथ उसके कई आपत्तिजनक सीन देखने को मिले थे और पाकिस्तान से उसके खिलाफ फतवा तक जारी हो गया था।

बॉलीवुड सेलेब्स कर रहे अभिनंदन के जज्बे को सलाम

- विंग कमांडर के लापता होने के बाद से ही बॉलीवुड सेलेब्स उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं और उनकी सकुशल वापसी की दुआ कर रहे हैं। ने तिरंगे की इमोजी के साथ ट्वीट किया है, "अभिनंदन...शीश झुकाकर अभिनंदन।" ने ट्विटर पर लिखा है, "दबाव में भी ऐसा साहस, गरिमा और सम्मान। मेरी दुआ आपके साथ हैं विंग कमांडर अभिनंदन।" ने लिखा है, "दुआ और साहस विंग कमांडर अभिनंदन और उनकी फैमिली के लिए। भारत आपके साथ खड़ा है...हमें आप पर गर्व है।" ने अपने ट्वीट में लिखा है, "हम सभी विंग कमांडर अभिनंदन वर्थामन की सकुशल वापसी की दुआ करते हैं।"

T 3103 - Abhinandan .. शीश झुका कर .. अभिनंदन 🙏



🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) February 27, 2019

Such courage, dignity , honor and grace under pressure. My thoughts are with you #WingCommanderAbhinandan #respect — Hrithik Roshan (@iHrithik) February 27, 2019

Thoughts and strength to #WingCommandarAbhinandan amd his familly....India stands tall and proud with you.... — Karan Johar (@karanjohar) February 27, 2019

We are all praying for the safe return of Wing Commander Abhinandan Varthaman #IAF gratitude from the daughter of a retired Indian Airforce officer @fbhutto for choosing humanity first & a way to peace🙏 Dugga Dugga & God bless https://t.co/6ztsyV5Dss — sushmita sen (@thesushmitasen) February 27, 2019