Danik Bhaskar Oct 01, 2018, 03:18 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. फिल्मी दुनिया इत्तेफाकों से भरी हुई है। ऐसे ही कुछ इत्तेफाक हालिया रिलीज फिल्मों स्त्री और सुई-धागा के साथ भी हुए हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए इन दोनों फिल्मों के साथ हुए इत्तेफाकों से रूबरू कराया है। जिनमें फिल्म की शूटिंग, किरदार, इनीशियल लैटर का जिक्र है। इन दोनों फिल्मों में यह भी खास बातें रही हैं।

How wonderful are these COINCIDENCES...

* Both #Stree and #SuiDhaaga were filmed in Chanderi in Madhya Pradesh.

* Both Rajkummar Rao [#Stree] and Varun Dhawan [#SuiDhaaga] portray the part of a tailor.

* Both #Stree and #SuiDhaaga begin with the alphabet S and are successes. pic.twitter.com/hDPpipKOFL