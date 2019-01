Rishta Kya Kehlata Hai Actor Mohsin Khan Gets Emotional: बहन को विदा करते वक्त आंसू नहीं रोक सके 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के एक्टर मोहसिन खान, PHOTO हुई वायरल

. 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में कार्तिक गोयंका का रोल कर रहे मोहसिन खान (Mohsin Khan) की एक फोटो सोशल मीडिया (Social Media) में वायरल (Viral) हो रही है। फोटो में वे काफी इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। यह फोटो मोहसिन खान की बहन जेबा (Zeba) की विदाई के वक्त है। गौरतलब है कि 6 जनवरी को मुस्लिम ट्रेडिशन के तहत जेबा का निकाह डॉ. तहा (Taha) के साथ के साथ हुआ। इस दौरान जेबा ने ओनियन पिंक शरारा पहना था। निकाह के बाद उनका रिसेप्शन भी में होस्ट किया गया, जिसमें दिव्यांका त्रिपाठी (Divyanka Tripathi), शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi) और (Parul Chauhan) समेत कई सेलेब्स शामिल हुए। विदाई सेरेमनी में आंसू नहीं रोक पाए मोहसिन...

Mohsin Khan got emotional at his Sister Zeba Khan vidaai 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 ======= Zeba and Taha you both look so happy on your wedding. Alhamdulillah! This happiness is the indication of your love and the blessing of Allah. Wishing you a very happy beginning of your new life. ======= P.s: pic dekhte he ansu a gay 😢😢

