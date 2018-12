तनु वेड्स मनु, रांझणा जैसी फिल्में बना चुके डायरेक्टर आनंद एल राय ने बनाई है फिल्म

शाहरुख एक बौने आदमी बउआ सिंह के रोल में हैं। अनुष्का आफिया नाम की साइंटिस्ट बनी हैं

कटरीना बबिता कुमारी नाम की हीरोइन का रोल निभा रही हैं

Dainik Bhaskar Dec 21, 2018, 03:08 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. शाहरुख खान, कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा स्टारर जीरो रिलीज हो गई है। इसे इंडिया में 4380 स्क्रीन्स पर तो ओवरसीज में 1585 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। क्रिटिक्स की ओर से फिल्म को कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली है। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इसे fiasco-असफल कहा है और केवल 1.5 स्टार दिए हैं। वहीं,फिल्म देखने के बाद कई दर्शकों ने भी फिल्म को लेकर नेगेटिव कमेंट्स किए हैं।

#OneWordReview…#Zero: FIASCO

Rating: ⭐️ ½

Expected so much from this collaboration [SRK and director Aanand L Rai]… Sadly, the flawed writing - especially the second hour - takes the film downhill... EPIC DISAPPOINTMENT... #ZeroReview pic.twitter.com/Hzo1oepata — taran adarsh (@taran_adarsh) December 21, 2018

बॉलीवुड ने दी रिलीज पर शुभकामनाएं:

Hearing fab stuff about #zero . Preview show reactions and critics alike ! All the best @iamsrk and team!! This ones a winner 🥂 — emraan hashmi (@emraanhashmi) December 21, 2018

This has made me happy. Dil se dua thi is baar! Can’t wait to see the film. https://t.co/gRb7vP0f8U — Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) December 20, 2018