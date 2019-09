Dainik Bhaskar Sep 16, 2019, 02:15 PM IST

टीवी डेस्क. कौन बनेगा करोडपति-11 को उसका दूसरा करोड़पति विजेता मिल गया है। सोनी टीवी ने अपने ट्विटर हैंडल पर विनर का वीडियो शेयर करते हुए उनकी जीत का खुलासा किया। यह विजेता अमरावती में मिड डे मील बनाने वाली एक कुक बबीता ताड़े हैं।

Babita Tade will win over all of us along with ₹ 1 Crore with her humble outlook and noble intentions. Watch her play on #KBC, this Wednesday and Thursday at 9 PM @SrBachchan pic.twitter.com/QP7MrmEyU9