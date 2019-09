Dainik Bhaskar Sep 25, 2019, 07:20 PM IST

टीवी डेस्क. साल 2003 में डेली शोप 'कहीं तो होगा' में कशिश गरेवाल का रोल निभाने वाली आमना शरीफ अब कोमोलिका के रोल को निभाने वाली हैं। हिना खान के शो छोड़ने के बाद से इस कैरेक्टर का प्लेस खाली था। अब आमना इसमें अपनी एक्टिंग से रंग भरती नजर आएंगी। यह बात खुद आमना ने कन्फर्म की है।

एक्टर के तौर पर लिया चैलेंज : आमना ने बताया कि अपनी पर्सनल लाइफ को फिर से जीने के लिए यह ब्रेक लेना जरूरी था। यह मेरे लिए आसान होगा कि मैं अपने कम्फर्ट जोन में रहकर किसी लव स्टोरी से ही वापसी करूं, लेकिन एक एक्टर के तौर पर यह मेरे लिए सही नहीं। अपने फैन्स को हमेशा एक सरप्राइज देना सही है। इसलिए जब मुझे कोमोलिका का रोल ऑफर हुआ तो मुझे पता चल गया कि यही वह है जो एक्टर के तौर पर मेरे लिए बड़ा चैलेंज होगा।

Will miss uuuu komo @eyehinakhan uve been awwwwwwsome ..will do something BIG SOOON. ab komo Kaun??????😎🤫🤫🤫🤫 #komolika #KasautiiZiindagiiKay @StarPlus pic.twitter.com/FRf5EBzvn9