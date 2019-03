प्रेग्नेंसी की खबरों की बीच बेबी बंप फ्लॉन्ट करतीं नजर आईं 37 साल की टीवी एक्ट्रेस, फोटो शेयर कर लिखा ऐसा मैसेज कि यूजर्स कर रहे मजेदार कमेंट्स

एंटरटेनमेंट डेस्क. टीवी सीरियल 'नागिन 3' में विष कन्या उर्फ विशाखा का रोल कर रहीं अनीता हसनंदानी पिछले कुछ दिनों से प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा में हैं। कहा जा रहा है कि जल्दी ही वे जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली हैं। प्रेग्नेंसी की खबरों के बीच ही अनीता ने कुछ घंटे पहले इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की है, जिसमें वे बेबी बंप फ्लॉन्ट करतीं नजर आ रही हैं। इस फोटो पर उन्होंने मजेदार कैप्शन लिखा, जिसे पढ़कर सोशल मीडिया यूजर्स उनसे सवाल कर रहे हैं। अनीता ने फोटो पर कैप्शन लिखा- 'अगर नकली बेबी बंप के साथ ये हाल है तो असली में जब होगा तो क्या होगा?' अनीता को देख यूजर्स के साथ ही उनके पति रोहित रेड्डी भी सवाल कर रहे हैं। उन्होंने फोटो देखकर पूछा- 'बेली बटन कहां गायब हो गया?' तो वे कोई जवाब नहीं दे पाई।

- अनीता का बेबी बंप देख एक यूजर ने पूछा- 'कुछ पल के लिए तो मैं शॉक्ड रह गया, ये कब हुआ'। एक ने लिखा- 'आपके बेबी के पास स्पेशल पावर होगी या नहीं ये जानने के लिए एक्साइटेड हूं'। एक यूजर ने पूछा- 'ये तो नागिन है क्या ये वाकई प्रेग्नेंट है या फेक है'। एक ने पूछा- 'दीदी रियल में हम कब मामा होंगे'। टीवी एक्टर करणवीर बोहरा भी कमेंट करने से नहीं चूका, लिखा- 'ये नागिन का बच्चा है इसे गर्भनाल की जरूरत नहीं'`।

If this is what I do with a fake baby belly.... wonder whAt I’ll do with a real one 😂🤣😂 📸🎞🎥📽📸 #naagin3 @rohitreddygoa you better up your photography skills!

A post shared by Anita H Reddy (@anitahassanandani) on Mar 29, 2019 at 12:21am PDT