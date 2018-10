Danik Bhaskar Oct 03, 2018, 04:11 PM IST

टीवी डेस्क. 'बिग बॉस 12' के घर में जसलीन मथारू और अनूप जलोटा बतौर कपल एंटर हुए थे। घर में रहते अभी तीन हफ्ते ही हुए हैं और शो में ऐसा दिखाया जा रहा है कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है। 37 साल छोटी गर्लफ्रेंड से अलग से ब्रेकअप का एलान करने के बाद अनूप जलोटा का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ रहा है।

यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट्स: जलोटा जी का प्यार का लोटा समुद्र में डूब गया।

एक यूजर ने लिखा- अनूप जलोटा के तो अलग ही ठाठ हैं। एक तो इस उम्र में जसलीन मथारू उससे पटी और ऊपर से डिमांड तो देखो भाई की।

एक अन्य यूजर ने लिखा- हिम्मत रखो अंकल जी.. एलिमनेट होने के बाद एक भजन और सही।

एक यूजर का कमेंट- हे जसलोटियन ये क्या हुआ, अब हमारा क्या होगा यार। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- बिग बॉस 12 हमारी अधूरी कहानी.. गाना प्ले कर रहा है अनूप-जसलीन के सो कॉल्ड ब्रेकअप पर।

Just heard #AnupJalota broke up with #JasleenMatharu after 3 weeks staying together in @BiggBoss house..#OMG...I just can't stop my laughter

Ye "Chitting " hai #BiggBoss12

Love ka #BhajiPao bana Diya aajkal ke OLD generation ne🤦‍♀️#BiggBoss#rofl pic.twitter.com/6Fl3kh1wEg