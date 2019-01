Anup Jalota & Jasleen matharu late night party: 65 साल के अनूप जलोटा ने की 37 छोटी जसलीन के साथ लेट नाइट पार्टी, श्रीसंथ के घर गेट टू गेदर डिनर में पहुंचीं शिल्पा शिंदे , 'बिग बॉस-12' के कंटेस्टेंट शिवाशीष भी हुए शामिल

एंटरटेनमेंट डेस्क. बिग बॉस 12 (Bigg Boss 12) के कंटेस्टेंट्स ने शुक्रवार देर रात गेट टू गेदर पार्टी एन्जॉय की। पार्टी में बिग बॉस के बाद पहली बार जसलीन मथारू (Jasleen Matharu 28)और अनूप जलोटा(Anup Jalota 65) एक साथ नजर आए। दोनों ने श्रीसंथ के घर लेट नाइट डिनर किया। डिनर पार्टी में शिवाशीष मिश्रा (Shivashish Mishra),रोशमी बनिक, मेघा धाडे भी पहुंचे। खास बात ये थी कि सीजन 12 के कंटेस्टेंट्स के साथ बिग बॉस सीजन 11 की विनर शिल्पा शिंदे भी शामिल हुईं। सेलिब्रेशन की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें सभी कंटेस्टेंट श्रीसंथ और उनकी पत्नी भुवनेश्वरी कुमारी भी मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। बता दें कि बिग बॉस के घर में जहां जसलीन ने 37 साल बड़े भजन सिंगर अनूप जलोटा को अपना ब्वॉयफ्रेंड बताया था। सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे जसलीन-अनूप को ट्रोल...



- जसलीन ने सोशल मीडिया पर अनूप के साथ एक फोटो शेयर की है जो की पार्टी की ही है। इस फोटो के कैप्शन में जसलीन ने Musical Moments...लिखा है और ये सबसे ज्यादा वायरल हो रही है।

- दरअसल ऑडियंस को लग रहा था शो में फेक लव स्टोरी का दावा करने के बाद ये एक-दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। यही वजह है कि सोशल मीडिया यूडर्स भी इन्हें ट्रोल कर रहे हैं।

- सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इनका मजाक उड़ा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "कुछ तो शर्म करो, बंद करो ये म्यूजिकल ड्रामा।" दूसरे यूजर ने लिखा, "बिग बॉस में हमेशा इस फेक गुरु-शिष्य जोड़ी को याद रखा जाएगा। रब ने बना दी जोड़ी।" एक यूजर ने तो जसलीन को ही सलाह दे डाली और लिखा, "इस बुड्ढे को छोड़ दो नहीं तो मर जाएगा।"

Musical Moments 🎶🎼🎵 @jalotaanup #allaboutlastnight #jasleenmatharu #anupjalota #music

